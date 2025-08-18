ولفت إلى أن أحدث "المقترح يشمل تعليقا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن مسارا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب".

وأشار إلى أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

بدوره، وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التعديلات التي أدخلت على مقترح ويتكوف تعالج عقبات اعترضت مسار المفاوضات في السابق كآلية إدخال المساعدات ومناطق تموضع الجيش الاسرائيلي داخل القطاع

من جانبه، كان مسؤول فلسطيني مطلع قد قال لوكالة "فرانس برس"، إن المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وتابع: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بأن مسودة مقترح أميركي أعدت عقب محادثات في مصر هذا الأسبوع بين وفد حماس ووسطاء، تركز على تسوية دائمة متعددة المراحل، تبدأ بمخطط ويتكوف المقترح وتنتهي باتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وعربية قولها إن المسودة الجديدة أعدت عقب المحادثات التي عقدت هذا الأسبوع في مصر بين وفد حماس والوسطاء، وأضافت المصادر أنه تم تهيئة البنية التحتية لكسر الجمود، رغم التصريحات المتكررة لكبار مسؤولي حماس حول رفضهم قبول شروط إنهاء الحرب.

وأوضح المصدر ذاته أن حماس أبدت استعدادها لقبول بنود خطة ويتكوف، التي عارضتها خلال جولة محادثات الدوحة.

وأضاف أن حماس لم تستبعد طرح مسألة إنهاء الحرب في المحادثات التي ستعقد خلال وقف إطلاق النار، كما أبدت استعدادها لتلبية بعض المطالب المتعلقة بالرهائن.