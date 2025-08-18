وأضاف: "في المرة السابقة، أضاع رئيس الوزراء إنذار الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب فيه بإطلاق سراح جميع الرهائن وإلا ستُفتح أبواب الجحيم، مع أنني حذرتُ من أن هذا خطأ تاريخي".

وتابع: "لدينا الآن فرصة لهزيمة حماس، وأقول لرئيس الوزراء: ليس لديك تفويض بالذهاب إلى صفقة جزئية دون هزيمة حماس".

وكشف مراسل موقع أكسيوس، الإثنين، أن حركة حماس سلمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والمتواجد في القاهرة.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز أن "حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة".

من جانبه، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إسرائيل لم تتسلم بعد رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار.