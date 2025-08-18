وأوضح البرنامج أن: "أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا".

وكان وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر رسمي سوري قوله إن: " سوريا بحاجة لاستيراد 2.55 مليون طن قمح هذا العام".

وأوضح المصدر أن "الحكومة اشترت 373500 طن فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم بعد أن أثر الجفاف على المحصول".

وفي تقرير صدر في يونيو، قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن تواجه سوريا نقصا في القمح بنحو 2.73 مليون طن هذا العام، أو ما يكفي لإطعام نحو 16 مليونا لمدة عام.