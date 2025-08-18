وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" الاثنين، أن اللجنة "تتألف من عدد من الخبراء والمسؤولين القادرين على تقديم حلول في هذا الظرف الصعب"، مشيرا إلى أنها لجنة مؤقتة مدتها ستة أشهر، تهدف إلى تيسير انتقال السلطة لاحقا إلى القطاع.

وأكد أن اللجنة "ليست كيانا موازيا، بل بعثة أولية لتمهيد الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وأضاف: "جئنا لنساند أهلنا في غزة الذين يواجهون المجاعة والقتل وانقطاع الخدمات، ونقول لهم إننا نقدر معاناتكم ولن نترككم، ونعمل مع شركائنا خاصة في مصر لإخراجكم إلى بر الأمان".

وفي ما يتعلق برفض إسرائيل عودة السلطة إلى القطاع، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "لا مبرر لإيجاد أعذار لمنع السلطة من القيام بواجبها في غزة"، مضيفا: "هذه مسؤوليتنا وسنقوم بكل ما نستطيع لتلبية احتياجات شعبنا في ظل الوضع الراهن، ونراهن على صموده لتجاوز التحديات".

أما بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة E1 شرق القدس، اعتبر مصطفى أن الخطوة تمثل "محاولة متكررة لتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرا إلى أنها تأتي كرد فعل على "الإنجازات السياسية والدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد مؤتمر نيويورك والاعتراف المتصاعد من دول كبرى بالدولة الفلسطينية".

وختم بالقول: "المتطرفون في إسرائيل يحاولون عرقلة مساعي قيام دولتنا، لكن مصيرهم الفشل، وشعبنا سيبقى صامدا في مواجهة هذه التحديات".