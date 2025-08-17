وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

والجمعة، توفي 18 شخصا وأصيب 25 آخرون، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.