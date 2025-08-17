وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية: "إن انفجاريين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوباً)".

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية عن تعرض محطات كهرباء في صنعاء لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

يأتي هذا الانفجار عقب هدوء حذر شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.

وسبق وأن شهدت صنعاء انفجارات عنيفة إثر غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت مواقع متفرقة للجماعة المتحالفة مع إيران، "رداً على هجمات الحوثيين على إسرائيل، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر".