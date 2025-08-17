ورفع المشاركون في المسيرة شعارات طالبت المجتمع الدولي بدعم عملية انتقال سلمي وإصلاحات ديمقراطية لمساعدة السودان في إعادة بناء الاستقرار والحكم.

وفي ظل تنديد من الاتحاد الأفريقي بتشكيل حكومة "تأسيس"، شدد رئيس "تجمع شباب الهامش" حماد غبشات، على أهمية التأييد الشعبي في هذه المرحلة، وقال إنه يمثل الاعتراف الحقيقي بتلك الحكومة.

وبعد نحو عام من تأسيسه من قبل قوات الدعم السريع وعدد من الأحزاب السياسية والحركات المنضوية تحت الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني في جوبا في العام 2020، أعلن تحالف "تأسيس" الشهر الماضي، تشكيل سلطة في إقليم دارفور من مجلس برئاسة محمد حمدان دقلو، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو نائبًا له، كما تم اختيار عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.

وتأتي مسيرة لندن بعد مسيرات تأييد مماثلة نظمها سكان في عدد من مناطق إقليم دارفور وسط تصاعد خطير في حالة الانقسام المجتمعي التي يعيشها السودان، بسبب النتائج الكارثية التي نجمت عن الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

ويرى مراقبون أن هنالك العديد من الأسباب التي زادت من حدة الانقسامات وأججت موجة التأييد الحالية لحكومة "تأسيس". ولخص المراقبون تلك الأسباب في الإجراءات التمييزية التي قامت بها الحكومة القائمة في بورتسودان، والتي تمثلت في تطبيق قانون "الوجوه الغريبة" الذي استهدف إثنيات دارفورية في مناطق سيطرة الجيش، وحرمان الكثيرين من حق استخراج الأوراق الثبوتية، وخطوتي إقامة الامتحانات القومية وتغيير العملة في مناطق الشمال والوسط والشرق.

كما أشاروا إلى حالة الغبن التي نجمت عن هجمات طيران الجيش التي أدّت إلى مقتل الآلاف من المدنيين في دارفور، والمزاعم عن استخدام أسلحة محرّمة دوليًا هناك.

وقال الطيب الزين أحد المشاركين في المسيرة إن "التظاهرة تأتي بعد نضال طويل ومرير ضد نظام الإخوان".

وأوضح "شاركت في هذه التظاهرة دعما لحكومة تأسيس لأنها تعبّر عن آمال قطاع عريض من الشعب السوداني في اقامة دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية علمانية".