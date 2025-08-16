⁠وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها "بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته مباحثات الرئيسين الأميركي والروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، باعتباره خطوة بناءة نحو حلٍّ من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا، ويضمن الاستقرار في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ويعزز السلم والأمن الدوليين".

وأكدت الوزارة على "أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات العالمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".