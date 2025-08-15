وأضاف أن استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.

وتابع: "نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن السيدة تدعى ندى عادل عامر من محافظة السويداء.

وأعلن الدفاع المدني السوري، الخميس، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني.

ويعد ممر بصرى الشام الإنساني واحداً من الممرات التي افتتحتها السلطات السورية بالتعاون مع منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف تأمين خروج المدنيين من مناطق التوتر أو عودتهم إليها بشكل آمن.