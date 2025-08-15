واقتحم بن غفير قسم العزل في سجن "ريمون"، حيث يقضي البرغوثي مدة اعتقال تتجاوز 5 مؤبدات.

ووجه بن غفير، الأربعاء، في زنزانة القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي قائلا: "لن تنتصر. من يعبث بشعب إسرائيل.. سنبيده".

وأعلنت الوزارة أنها ستتابع الحادثة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المعنية، مطالبة بتدخل فوري لحماية الأسرى وضمان الإفراج عنهم.

من جانبها، ذكرت عائلة مروان البرغوثي أنها تخشى من إعدامه داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه.

كما أعربت عن صدمتها من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع اللذين يعيشهما مثل باقي الأسرى.

وفي السياق، وصف نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، تهديد بن غفير بأنه "إرهاب نفسي ومعنوي وجسدي"، ودعا المنظمات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى.

كما حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة البرغوثي، مشيرا إلى أنه يتعرض لعزل طويل وظروف احتجاز صعبة، واعتبر ما جرى "عملا عدائيا يرقى إلى الشروع في القتل".

بدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أن التهديد يشكل "إعلانا عن نية تصفية البرغوثي"، لافتا إلى أن الأسير يقضي عزلا انفراديا منذ بدء الحرب الأخيرة، ويواجه مع آخرين ظروفا قاسية تشمل التجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات المتكررة.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية حذرت في وقت سابق من تصاعد الانتهاكات بحق قادة الحركة الأسيرة، واحتمال تعرضهم لعمليات تصفية.

من هو مروان البرغوثي؟

يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بـ5 مؤبدات.

اعتقلت إسرائيل البرغوثي في أبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 عاما، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.