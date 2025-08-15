وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن "تعليقنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف: "لا ننوي التدخل في شؤون لبنان الداخلية وحزب الله مستقل تماما، لكن هذا لا يمنعنا من التعبير عن وجهة نظرنا بشأن السلام في المنطقة".

وشدد على أن "السلام في المنطقة غير مستقر بدون سلاح المقاومة".

وأوضح أنه: "مقاومة لن يكون هناك أي قوة أخرى قادرة على ردع هيمنة إسرائيل وسيطرتها في المنطقة".

وتطرق عراقجي لمسألة الملف النووي الإيراني قائلا: "حدثت بعض التغييرات في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب خاصة بعد تعرض منشآتنا النووية للأضرار".

وتابع قائلا: "يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحدد كيف سيكون بروتوكول التفتيش للمنشآت التي تعرضت للقصف".

واختتم تصريحاته قائلا: "رسالتنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أنه قبل أي موافقة على تفتيش جديد يجب تحديد إطار جديد للتعاون معها".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد قال الأربعاء، إن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وخلال مؤتمر صحفي، قال لاريجاني إن إيران "تدعم حركات المقاومة دائما"، حسبما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية.

واستهل لاريجاني زيارته إلى لبنان، الأربعاء، بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن "عون استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مع وفد ضم مسؤولين ومستشارين والسفير الإيراني في لبنان".

وأكد لاريجاني بعد وصوله إلى بيروت أن "شعب لبنان عزيز على إيران، وأن طهران ستقف إلى جانبه في كل الظروف".

وجاءت تصريحات لاريجاني وسط مواقف لبنانية متباينة في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني.

وقبيل وصول لاريجاني إلى بيروت، كرر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، رفض نزع سلاح الحزب ودعا الحكومة إلى التراجع عن القرار، قائلا إن مضي الحكومة بالقرار قد يؤدي إلى فتنة.

ومن جانبه، قال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، السبت، إن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.