وأضاف البيان أن "الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية".

وأكد البيان على تجاوب هذه القوى والفصائل الكامل "مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتنا الوطنية بإنهاء العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار".

وأشار البيان إلى أن "مواجهة المخططات الإسرائيلية في الضفة وغزة تتطلب بناء وحدة وطنية حقيقية وجدية".

وحذر البيان من "مخطط تهويد الضفة الغربية".

وتابع: "نقدّر الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة قطر في دعم القضية الفلسطينية".

ودعا البيان مصر إلى "رعاية عقد اجتماع وطني طارئ لكافة القوى الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج عملي لمواجهة المخططات الإسرائيلية".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، خطته لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إنها تتجلى في 5 مبادئ.

وذكر نتنياهو أنه "قبل أسبوع، اجتمعتُ مع الحكومة، وحددنا خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا. لن نتخلى عن أحد. نريد نزع سلاح القطاع وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني، وحكومة مدنية بديلة".

وأوضح أن نزع سلاح القطاع لا يعني فقط "نزع سلاح حماس، بل أيضا ضمان عدم تصنيع الأسلحة في القطاع وعدم تهريبها إليه".

وبشأن الحكومة البديلة، قال نتنياهو: "حكومة مدنية بديلة، ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.. أشخاص لن يُربّوا أطفالهم على الإرهاب، ولن يمولوا الإرهاب، ولن يرسلوا الإرهابيين".

وختم بالقول: "هذه المبادئ الخمسة ستضمن أمن إسرائيل. هذا هو معنى كلمة نصر.. هذا ما نعمل عليه، ومن الجيد أن يستوعبه الجميع".