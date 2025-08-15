وفي الفيديو، يقول بن غفير للبرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": "لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه. يجب أن تعرفوا هذا".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة البرغوثي والأسرى كافة بعد اقتحام بن غفير لزنزانته.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته "استفزاز غير مسبوق وإرهاب دولة منظم".

ووصف نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ تهديد بن غفير للبرغوثي في سجنه، بأنه "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي".

وأضاف الشيخ أن "تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

جدير بالذكر أن إسرائيل اعتقلت البرغوثي في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، باعتباره وفقا له مسؤولا عن عمليات لمجموعات تابعة أو محسوبة على "فتح"، أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.