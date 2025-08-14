بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الخميس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.