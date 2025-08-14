ونشر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تظهر "مخطط الاستيطان الإسرائيلي الجديد في منطقة E1".

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن خطة إسرائيل المعلنة حديثا لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 المتنازع عليها، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار الحرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد عنف المستوطنين، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف أن جميع الأنشطة الاستيطانية والبناء مرفوضة وغير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكامل قطاع غزة، غير شرعية.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات الخطيرة، محذرا من تداعياتها، ومشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الخطة الاستيطانية يأتي بالتوازي مع تصريحات نتنياهو أمس بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

كما حمل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الحروب عبثية، وكذلك الهجمات والإجراءات العدوانية غير المسؤولة، التي لن توجد إلا واقعًا ينتهك الشرعية الدولية والقانون الدولي.