وأدانت حركة حماس، الخميس، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطته الاستيطانية المسماة "إي 1"، والتي تتضمن بناء أكثر من (3400) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة، معتبرة أن الخطة "تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".

وطالبت حماس "المجتمع الدولي، بكل هيئاته، وكافة المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا المخطط الخطير".

كما دعت "القوى الفلسطينية كافة إلى النفير للتصدي لهذا المخطط الخطير".

من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات خطة وزير المالية الإسرائيلي، معتبرة أنها "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية".

واستنكرت مصر "التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".

وجددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.

ووافق وزير المالية الإسرائيلي، الخميس، على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

العراق يدين تصريح "إسرائيل الكبرى"

بدوره، أعلن العراق إدانته بـ "أشد العبارات" ، التصريحات الصادرة من إسرائيل بشأن ما يُسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تكشف بوضوح عن "الأطماع التوسعية لهذا الكيان"، وتؤكد سعيه إلى "زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع، إن "هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفاً عربياً ودولياً واضحاً وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".

وشددت الوزارة على أن "هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".

وكانت الخارجية الأردنية، قد أدانت الأربعاء، التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تعلقه بتحقيق "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تهديدا خطيرا لسلامة الدول بصورة تخالف القانون الدولي.

وأضاف أن "هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".