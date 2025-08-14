وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بوقوع انفجار قوي في مستودع أسلحة وذخائر بالجهة الغربية من مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن تصاعد أعمدة دخان كثيفة في سماء المنطقة.

ووفق المعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، فيما لم تتضح بعد أسبابه أو الجهة التي تسيطر على المستودع المستهدف.

وتأتي الحادثة وسط توتر أمني متصاعد في إدلب، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة انفجارات مشابهة في مستودعات سلاح، كان بعضها نتيجة قصف مجهول المصدر، وأخرى بسبب أخطاء فنية أو تخزين غير آمن للذخيرة.