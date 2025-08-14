وذكر الدفاع المدني في بيان: "154 عائلة تم إخراجها يوم الأربعاء 13 أغسطس بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني تضم 613 مواطناً بينهم نساء وأطفال".

وأضاف: "قدمت فرق الدفاع المدني السوري المساعدة للعائلات وساهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان".

وأشار أيضا إلى دخول 67 عائلة تضم 268 مواطنا عائدين إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني.

كما سلمت قيادة الأمن الداخلي في محافظتي درعا والسويداء 30 مواطنا من أبناء محافظة السويداء أغلبهم من كبار السن والنساء إلى فرق الهلال الأحمر العربي السوري.

وذكرت الإخبارية السورية أن الهلال الأحمر عمل على نقل قسم منهم إلى محافظة السويداء، فيما نقل القسم الآخر إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وذلك استكمالا لإجراءات تأمين سلامتهم وضمان وصولهم إلى ذويهم.

ويعد ممر بصرى الشام الإنساني واحداً من الممرات التي افتتحتها السلطات السورية بالتعاون مع منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف تأمين خروج المدنيين من مناطق التوتر أو عودتهم إليها بشكل آمن.

هذه الإجراءات تأتي في ظل مساعٍ رسمية لتخفيف معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء وكبار السن والأطفال، وضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إليهم.