ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ"المطلع" قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان حاليا محادثات مع خمس دول في آنٍ واحد حول إمكانية هجرة سكان غزة إلى تلك الدول بموجب اتفاق.

ووفقا للمصدر "تُظهر بعض الدول انفتاحا أكبر من ذي قبل لاستيعاب المهاجرين من قطاع غزة".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في شهر مارس الماضي، أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع حكومات من شرق إفريقيا لمناقشة إمكانية نقل النازحين الفلسطينيين من غزة.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية وقتها، بأن وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ضاهر آدان قد قال إن" أرض الصومال لا تستبعد استيعاب سكان غزة".

وكشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن خطط لإعادة توطين سكان غزة.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة بين جنوب السودان وإسرائيل يمكن أن تساعد البلدين في بناء علاقات أوثق.

ووفق الصحيفة، فإن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة جنوب السودان لبحث إمكانية إقامة مخيمات للفلسطينيين الذين يرغبون في الانتقال إلى هناك.

ونفت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، أن جوبا تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.

وذكرت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية جنوب السودان".