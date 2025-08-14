وتناول الجانبان تطورات حرائق الغابات التي تشهدها بعض المناطق في مونتينيغرو ، حيث أعرب الشيخ عبد الله بن زايد، عن "تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الصديقة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية".

وأكد "استعداد الإمارات لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من آثار الحرائق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أكد على "العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته لمونتينيغرو وشعبها دوام السلامة والازدهار".