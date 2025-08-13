والتقى وزير الدفاع الوطني، يشار غولر، بوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية: "عقب الاجتماع، الذي تناول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وقّع غولر ووزير الدفاع السوري مذكرة تفاهم للتدريب والمشورات العسكرية المشتركة".

وكان البلدان يتفاوضان على اتفاق تعاون عسكري شامل منذ شهور، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.

هذا وقالت وكالة الأنباء السورية إن "اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل".

وتشمل الاتفاقية، حسب "سانا": التبادل المنتظم للأفراد العسكريين - تدريب على المهارات المتخصصة - مساعدة فنية.