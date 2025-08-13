وحطت طائرة تقل لاريجاني، بمطار بيروت، صباح الأربعاء، حيث قال في تصريح أولي من المطار إن "شعب لبنان عزيز علينا وسنقف إلى جانبه في كل الظروف".

وفي فيديو يظهر لحظة خروج سيارة لاريجاني من مطار بيروت، بدت بعض الجماهير القليلة باستقباله، رافعين أعلام حزب الله، وهو ما دل على انخفاض الدعم الشعبي لحزب الله ولإيران في الشارع اللبناني.

وتعتبر زيارة لاريجاني إلى بيروت لحظة "مصيرية" في تاريخ لبنان، حيث تحمل الزيارة رسائل سياسية وأمنية مهمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية حاسمة برفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله، وفي ظل قرار رسمي لبناني يمضي في اتجاه "حصرية السلاح بيد الدولة"، مدعوم برؤية رئاسية وحكومية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسات وتعزيز الثقة العربية والدولية بلبنان.