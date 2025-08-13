وذكر أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي من أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن بلاده "ملتزمة" بمحاسبة أي انتهاكات في السويداء، "وهذا من مسؤولية الدولة".

وأضاف: "لا نقبل استغلال أهالي السويداء من قبل إسرائيل وغيرها.. حماية السويداء وسكانها مسؤولية الدولة".

وأكد أن "سوريا لكل السوريين وعلينا تغليب لغة العقل"، مشددا على أن "الدروز جزء أساسي من الشعب السوري".

وأوضح الشيباني أن "استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة"، مبرزا أن بلاده تواجه "تحديات لا تقل خطورة عن التي واجهناها خلال الحرب".

وتابع: "نواجه تدخلات خارجية تحاول دفع سوريا نحو الفتنة"، مؤكدا "نمد يدنا لكل الدول دون التدخل في شؤوننا".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده "تساند سوريا لكي تقف على قدميها".

وأضاف: "الحكومة السورية أحرزت تقدما في عدة ملفات.. لكنها تواجه صعوبات بسبب قلة الإمكانات".

وبشأن إسرائيل، ذكر فيدان أن تل أبيب "تتلاعب بالوضع في سوريا"، مشيرا إلى أن "أولوية إسرائيل إحداث فوضى في سوريا".

وأردف قائلا: "البعض منزعج ويريد واقعا سلبيا لسوريا.. والحكومة السورية تريد بلدا يشعر فيه الجميع بأمان".

وشدد على أن أنقرة "تريد أن تكون كل المكونات العرقية والدينية في سوريا موحدة في دولة واحدة".