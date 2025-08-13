وأضافت أغابكيان في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية أن "اتساع الاعتراف بالدولة الفلسطينية تمنحنا زخما".

واعتبرت أن "اللجنة المقبولة فلسطينيا لإدارة قطاع غزة يجب أن تنبثق من دولة فلسطين".

وبينت أن "طاقم إدارة غزة يجب أن يكون موثوقا به ويتولى إدارة جميع احتياجات قطاع غزة".

كما لفتت الوزيرة إلى أن "لجنة إدارة غزة يجب أن يكون على رأسها وزير فلسطيني يسمى نائبا لرئيس الوزراء ومعه طاقم من القطاع والضفة الغربية".