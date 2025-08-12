ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يأتي الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 18 يوليو الماضي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ‎قبيل الاجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كما التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك،‎ كل على حده، وبحث معهم الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة في هذا الإطار.

وكان مراسلنا أفاد بأنه سبق هذا الاجتماع الثلاثي، اجتماع ثنائي ضم وزيري خارجية الأردن وسوريا.