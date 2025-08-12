وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 227 شهيدا، من بينهم 103 أطفال".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة

وأمس الاثنين، دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن شركاءه الإغاثيين في غزة وصفوا تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "محطة مدمّرة تُخجل العالم وتستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره".

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 300 ألف طفل ما زالوا في خطر شديد، وأن أكثر من ثلث سكان غزة أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية.

وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية من المساعدات الغذائية في غزة تتطلب أكثر من 62 ألف طن شهريا، لكن حتى الآن لم يُسمح بإدخال كميات كافية تضمن بقاء نحو مليوني إنسان على قيد الحياة.

مقتل 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي

واليوم الثلاثاء، قُتل 12 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بـ "استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع".

وأفادت مصادر طبية بـ "استشهاد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".