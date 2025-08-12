وقال الجهاز، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إن ذلك جاء خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي".

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى و4 في مناطق متفرقة في محافظة كركوك، وإرهابي في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى إلقاء القبض على إرهابي في محافظة السليمانية بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان العراق.

كما لفت إلى أنه "بإسناد من طيران الجيش، تم تدمير10 مضافات و3 أنفاق وكهف واحد بداخلها مواد معدة للتفجير في محافظة نينوى، كاشفا عن تطهير 13 مضافة وتدمير 3 أنفاق والعثور على أعتدة مختلفة وتفجير ألغام أرضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة في محافظة صلاح الدين".

وأوضح الجهاز أنه بتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى.

وبين أن هذه العمليات الواسعة نفذت وفقا لأوامر من القضاء العراقي وبعد متابعة استخبارية دقيقة حيث تم توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من "فلول العصابات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".