وكتب كاتس على موقع "إكس" معلقا على صورة نشرتها إيران، لكبار المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي من "المقرر تصفيتهم".

وعلق كاتس ردا على الصورة: "أقترح على الديكتاتور الإيراني خامنئي، أنه عندما يخرج من الملجأ، أن يرفع بين الحين والآخر نظره إلى السماء، ويصغي جيدا لأي طنين".

وأضاف: "أولئك من قتلوا في عملية "الزفاف الأحمر" في انتظاره"، في إشارة منه إلى عملية الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت عدد من كبار القادة في الحرس الثوري والعلماء الإيرانيين.

أما بالنسبة للطنين، فيقصد كاتس صوت الطائرات دون طيار، التي تصدر طنينا خافتا عند التحليق، وتستخدمها إسرائيل لتنفيذ الاغتيالات.