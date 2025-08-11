وأكد مصدر لقناة السومرية العراقية أن السبب يعود إلى خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة، مما أدى إلى إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى خروج جميع محطات الكهرباء في محافظات البصرة وميسان وواسط وكركوك، إضافة إلى محافظات أخرى، عن العمل.

وقال المصدر إن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل المحطات تدريجيا واستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي الواسع في العراق بعد ساعات قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد فيها مواصلة تطوير إنتاج الكهرباء والمضي في بناء شراكات لتأمين الغاز للمحطات

وكان السوداني افتتح صباحا الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 300 ميكاواط إلى إنتاج المحطة.

كما افتتح الوحدات التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، حيث جرى استرجاع قدرة إنتاجية بحدود 210 ميكاواط، ليرتفع مستوى الإنتاج الكلي للمحطة إلى 5000 ميكاواط.

وأثنى السوداني على جهود العاملين والشركات المنفذة في القطاع الخاص، ووزارة الكهرباء، وشركة (GE) بما قدموه من خبرات وتكنولوجيا مكنت من سرعة هذا الإنجاز في مدة قياسية، مؤكدا مضي الحكومة في تطوير البنى التحتية للطاقة الوطنية، وبعدة مسارات.