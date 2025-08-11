وقال رئيس الوزراء القطري في منشور على منصة إكس إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة".

كما ندد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل صحفيين فلسطينيين في غزة، قائلا إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

والأحد، الجيش الإسرائيلي إنه قتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.