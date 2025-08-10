وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، في اجتماع عُقد في مقر الوزارة الأحد، عن قلق الحكومة العميق، مؤكدا مجدداً أن "هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".

وحثت حكومة العراق السفير على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان السفير البريطاني لدى العراق قد صرح في لقاء متلفز، الجمعة، بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق انتفت.