وقالت الوزارة، في بيان اليوم :"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 217 حالة وفاة، من بينهم 100 طفل".

وكانت الوزارة، أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

في المقابل، ذكرت الهيئة الإسرائيلية التي تنسق الأنشطة في غزة والضفة الغربية (كوجات) أنه خلال الأسبوع الماضي "تم جمع وتوزيع حوالي 1900 شاحنة من المساعدات من الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم وزيكيم".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، عن الهيئة، التي تعمل كجزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أكثر من 1310 شاحنات من المساعدات، معظمها محملة بالغذاء دخلت غزة هذا الأسبوع.

وتابعت الهيئة: "سنواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة للسكان المدنيين وليس حماس".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة من المساعدات يوميا لتلبية احتياجات سكان غزة الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

اجتماع مجلس الأمن

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة الأحد لمناقشة نوايا إسرائيل الخاصة بالسيطرة على مدينة غزة واحتلالها.

وأثارت الخطة، التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي الجمعة، غضبا عالميا. ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "تصعيد خطير" في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة.

ودعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن - الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفانيا - لعقد جلسة عاجلة في نيويورك.

وستبدأ الجلسة على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش).

وستتبادل الدول الأعضاء الآراء، كما من المتوقع أن يحدد مقررو الأمم المتحدة التداعيات الممكنة للسيطرة على المدينة الرئيسية في غزة.