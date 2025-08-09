وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه: "أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين- صور، وقع انفجار داخله".

وأشارت إلى أن الحادث أدى "في حصيلة أولية إلى مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح".

وأكدت أنه "تجري المتابعة لتحديد أسباب الانفجار" في مخزن الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق: "انفجرت ذخائر غير منفجرة على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور".

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان: "الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات انفجار ذخائر بوحدة من الجيش في منطقة صور ومقتل وجرح عدد من أفرادها".

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على الحادث بالقول: "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".

وأضاف: "إن لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا".