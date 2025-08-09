وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع ٳصابات بينهم قتلى".

ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر عسكري قوله إن 5 من عناصر الجيش اللبناني قتلوا "بانفجار داخل منشأة لحزب الله".

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان: "الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات انفجار ذخائر بوحدة من الجيش في منطقة صور ومقتل وجرح عدد من أفرادها".

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على الحادث بالقول: "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني".

وأضاف: "إن لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا".

هذا وقال الكاتب والباحث السياسي داوود رمال: "هذا ليس الحادث الأول الذي يتعرض له الجيش اللبناني، حصلت حوادث سابقة أثناء تفكيك مخلفات الحرب مع إسرائيل".

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "أثناء نقل الجيش لذخائر من مخلفات الحرب الأخيرة، انفجرت هذه الذخائر مما أدى إلى سقوط ضحايا.. لا يمكن القول إن الحادث مدبر، إنما هو حادث عرضي".