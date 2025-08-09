وكانت مصادر طبية فلسطينية ذكرت، أمس الجمعة، أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة ارتفع إلى 61,330 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفع عدد الجرحى والمصابين إلى 152,359 جريحا.

هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت المصادر أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، الجمعة، 72 قتيلا، و314 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبلغت حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، 9,824 قتيلا، و40,318 جريحا.

وحتى أمس الجمعة، ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش، ممن وصلوا إلى المستشفيات، إلى 1,772، والإصابات إلى 12,249.