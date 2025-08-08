وقالت الحركة في التعميم، بحسب المصادر "ضرورة التعميم على جميع الشعب والتزام الحركيين بعدم المشاركة في أي مسيرة سيارة أو دراجات نارية وتحت أي شكل أو عنوان تحت طائلة المسؤولية".

وأضاف: "كما ضرورة الانتباه من المنشورات التحريضية التي يمكن أن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وخرجت مسيرات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

وقد شوهد المحتجون وهم يجوبون الضاحية بالسيارات والدراجات النارية رافعين شعارات لحزب الله وحركة أمل وعلم إيران، لكن لم يتضح ما إذا كان عناصر من حركة أمل شاركوا في التظاهرات.