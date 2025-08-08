وقالت الحركة في بيان إن "قرار احتلال غزة يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم".

وتأتي تصريحات حماس بعد تقارير صحفية تحدثت في الأيام الأخيرة عن أن هدف نتنياهو من توسيع العمليات العسكرية في القطاع هو دخول المناطق التي يحتجز فيها الرهائن.

وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لاحتلال كامل لمدينة غزة، وسط انقسام حاد بين القيادات السياسية والعسكرية.

ووفق موقع i24 news الإسرائيلي، شهدت جلسة الكابينت، التي استمرت أكثر من ست ساعات، نقاشات حادة بين الوزراء وقادة الجيش، في ظل تباين كبير في الرؤى حول إدارة الحرب وما بعدها.

وبحسب بيان مكتب رئيس الحكومة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي استعداداته للسيطرة على المدينة، مع إجلاء المدنيين حتى السابع من أكتوبر المقبل في خطوة رمزية. كما تنص الخطة على تنفيذ الاحتلال بشكل تدريجي بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.