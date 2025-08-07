وأعاد فيدان التأكيد على دعم أنقرة لاستقرار سوريا وإعادة إعمارها بعد اجتماعه مع الشرع، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وتعهد فيدان في بيان نشر عبر منصة إكس بالدعم المتواصل لسوريا في معركتها ضد المجموعات المتطرفة وجدد الحديث عن استعداد تركيا للمساعدة في إدارة المخيمات بشمال شرقي سوريا التي تضم أشخاصا يزعم أن لهم صلات بتنظيم داعش.

وناقش فيدان والشرع خطوات إسرائيل في سوريا، حسبما ذكر فيدان عبر منصة إكس متهما إسرئيل بـ "اتباع سياسة زعزعة الاستقرار في منطقتنا"، داعيا المجتمع الدولي لعدم السماح "بانتصار سياساتها".

يشار إلى أن أنقرة داعم قوي للحكومة المؤقتة في دمشق منذ تمت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف للمعارضة المسلحة في ديسمبر. وكانت هذه ثالث زيارة لفيدان إلى دمشق منذ سقوط الأسد.

ويرى مراقبون في دمشق أن زيارة الوزير التركي المفاجئة الى دمشق تأتي نظراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية وأبرزها التهديدات والاعتداءات التي نفذتها إسرائيل من قصف محيط القصر الرئاسي السوري ومبنى وزارة الدفاع واستهداف القوات الحكومية السورية في محافظة السويداء.

وإضافة إلى ذلك ملف قوات سوريا الديمقراطية / قسد / بعد تعنتها وانقلابها على الاتفاق الذي وقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في العاشر من شهر مارس من اندماج قوات قسد في الجيش السوري ودخول كافة الدوائر الحكومية السورية في مناطق شمال شرق سوريا.