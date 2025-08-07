وقالت الحركة في بيان إن تصريحات نتنياهو "تكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة من المفاوضات، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضافت الحركة أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم، خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الإيديولوجية المتطرفة".

وشدد البيان على أن "غزة ستبقى عصية على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها"، مضيفة أن "توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال وجيشه".

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "إدانة ورفض تصريحات نتنياهو الخطيرة"، مطالبة بـ"التحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم".

كان نتنياهو قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قائلا: "نعتزم، من أجل ضمان أمننا، إزالة حماس من قطاع غزة وتمكين السكان من التحرر من حماس في القطاع ، وتسليم القطاع إلى حكم مدني لا يتبع حماس ولا أي جهة تدعو إلى تدمير إسرائيل".