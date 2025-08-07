وفي منشور على منصة اكس، أثنى براك على "القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتخذته السلطات، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أميركية، ونص على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.

واعتبر أن قرارات الحكومة "وضعت أخيرا حل -وطن واحد وجيش واحد- للبنان قيد التنفيذ"، مضيفا "نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح في يد الدولة. وقدمت الولايات المتحدة مقترحا للبنان لنزع سلاح حزب الله بنهاية العام إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسحب القوات من خمسة مواقع في جنوب البلاد.

والخميس، أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".