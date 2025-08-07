وقال المحافظ في مقطع فيديو: "إنه إذا فرضت علينا الحرب فنحن أهلها وجاهزون لها بكل قوة". مؤكدا أن رد القوات المسلحة سيكون "مفاجئا" إذا فكر أي شخص في الاقتراب من الحدود المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إنه يقرب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئا للعالم كله، الكلام ده مش عاطفي، أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة 3 سنوات ونصف".

وتابع: "أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضا".