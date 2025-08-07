جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الرئيسان، الخميس، في الكرملين في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض الجانبان مسارات تطور التعاون الإماراتي ـ الروسي خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم أولويات التنمية في البلدين انطلاقا من حرصهما على مواصلة تعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مختلف المجالات.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات الإماراتية ـ الروسية تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين وتستند إلى إرث عريق من التعاون البنّاء والعمل المشترك يمتد إلى أكثر من خمسة عقود، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية فاعلة مع مختلف دول العالم وتعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب العالم.

وتبادل الزعيمان خلال الجلسة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد بن زايد نهج دولة الإمارات الثابت في العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق الجانبان إلى أهمية القمة العربية – الروسية التي تعقد خلال شهر أكتوبر المقبل والتي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات روسيا مع العالم العربي.

واستعرضا الزعيمان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط..مشددين على ضرورة تكثيف العمل من أجل إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما جدد الشيخ محمد بن زايد شكره وتقديره للرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل عمليات الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والتي شملت أكثر من أربعة آلاف أسير مؤكداً استعداد الإمارات لبذل أي جهد إضافي في هذا الشأن الإنساني.

من جانبه، رحب الرئيس بوتين برئيس الإمارات في روسيا معرباً عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات، وتسفر عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الإماراتي - الروسي يشهد نمواً ملحوظاً خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

وأقام الرئيس الروسي مأدبة غداء تكريماً للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل إلى الكرملين في وقت سابق، الخميس، حيث كان في استقباله الرئيس الروسي حيث عزف السلام الوطني للبلدين وصافح سموه كبار مستقبليه فيما صافح الرئيس الروسي الوفد المرافق لسموه.

كما وقع البلدان على هامش الزيارة "اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار".

ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومن الجانب الروسي معالي ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية.

وتعد "اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار" بين الإمارات وروسيا خطوة مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي - والذي يضم في عضويته كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إضافة إلى روسيا، فيما توفر إطاراً ثنائياً خاصاً للتعاون مع روسيا، يركز على الخدمات والاستثمار بما يشمل مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية وغيرها.

كما وقع سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي أندريه نيكيتين وزير النقل الروسي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين الجانبين.

وغادر رئيس الإمارات والوفد المرافق له موسكو في ختام الزيارة الرسمية، حيث رافقت طائرته، طائرات عسكرية خلال مغادرته الأجواء الروسية تحية له.