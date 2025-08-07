وأضاف المومني لـ"سكاي نيوز عربية" أن القيود والإجراءات الإسرائيلية عديدة على الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن استخدام البعد الإنساني في غزة كوسيلة للضغط هو "جريمة حرب".

وتابع وزير الاتصال أن: "عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصول شاحنات المساعدات إلى غزة".

وأوضح أنه لا توجد جدية إسرائيلية للسماح بمرور قوافل الإغاثة إلى غزة"، داعيا إلى فصل البعد الإنساني والإغاثي عن أي حسابات سياسية أو عسكرية في غزة.

وأشار المومني إلى أن الجهود العربية تلقى صدى إيجابيا في المجتمع الدولي، مطالبا الأخير بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل.