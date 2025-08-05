وجاء في بلاغ للحكومة المالية، أوردته القناة الرسمية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "حكومة جمهورية مالي تعلم الرأيين الوطني والدولي أن 4 سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختطفوا في 18 يناير 2025، بشمال‑شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر، قد تم تحريرهم سالمين".

وأضاف المصدر ذاته أن السائقين المغاربة "كانوا بين يدي الجماعة الإرهابية تنظيم داعش في ولاية الساحل"، وهي فرع منطقة الساحل لتنظيم "داعش".

وأوضح البلاغ أن "هذا التحرير تكلل بالنجاح بفضل تنسيق الجهود بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب، اللتين باشرتا معا التحريات، بعزم واحترافية، منذ الساعات الأولى للاختطاف".