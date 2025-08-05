وقال كاتس خلال جولة في قطاع غزة لفحص الوضع هناك إن "هزيمة حماس في غزة، مع تهيئة الظروف لإعادة الرهائن، هي الأهداف الرئيسية للحرب في غزة وعلينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقها".

وأضاف: "علينا ضمان سلامة وأمن المستوطنات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش الإسرائيلي في شريط أمني محيطي في مواقع مسيطرة في غزة، والتي يمكن من خلالها منع الإضرار بالمستوطنات وتهريب الأسلحة إلى غزة".

وشدد على أن "الدرس الرئيسي الذي يجب أن نتعلمه من أحداث 7 أكتوبر، وكما هو الحال في قطاعات أخرى، هنا أيضا يجب على الجيش الإسرائيلي أن يفصل بين العدو والمستوطنات، بالإضافة إلى التعامل مع العدو نفسه".

وأشار إلى أنه: "بعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات اللازمة، سيقوم المستوى العسكري بتنفيذ السياسة باحترافية".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "واجبي كوزير دفاع مسؤول عن الجيش الإسرائيلي هو التأكد من أن هذا ما سيحدث وهذا ما سأفعله".

وجاء حديث كاتس في خضم تداول تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الأركان إيال زمير لم يعط الضوء الأخضر لتنفيذ عملية احتلال كاملة لقطاع غزة.

ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الجيش عارض التوسع في القتال لأسباب عدة أبرزها الخوف على حياة الأسرى الموجودين في تلك المناطق، وأيضا لوجود كثافة سكانية عالية من الغزيين.