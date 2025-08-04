وذكرت الداخلية السعودية في بيان أنه "أقدم كل من عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، و تركي بن هلال بن سند المطيري -سعوديي الجنسية- على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، تمثلت بالانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن في الداخل بقصد القتل، وتصنيع المتفجرات وحيازتها، وتمويل ودعم الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استكمال تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

كما أكد أنه: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق كل من عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، وتركي بن هلال بن سند المطيري -سعوديي الجنسية- يوم الإثنين 10 / 2 / 1447هـ الموافق 2025/8/4م بمنطقة مكة المكرمة".

وشددت وزارة الداخلية على "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حرماتهم، الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".