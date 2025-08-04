وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، بـ"استشهاد الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاما)"، في بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت بركسا زراعيا في البلدة، وأطلقت تجاهه الرصاص، وقنابل الإنيرجا، ما أدى إلى تدميره، وهدمه بالكامل، إلى أن أعلن استشهاد الشاب واحتجاز جثمانه".

وأشارت إلى أن "أهالي البلدة عثروا على جثمان شهيد ثانٍ متفحم تحت أنقاض البركس".

ومنذ بدء العدوان على مدينة جنين في 21 يناير الماضي، هدم الاحتلال أكثر من 600 منزل بشكل كامل، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.