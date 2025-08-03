وقال المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك :"أقلعت تسع طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة".

وأضاف أن "ذلك جاء تزامنا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برا".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "استمرارا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفى ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل فى نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية".