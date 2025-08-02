وكتب لابيد على حسابه في منصة إكس: "هذا هو شكل التجويع".

وطالب في التغريدة: "على العالم بأسره أن يدين التنظيم الإرهابي القاتل حماس، الذي يتعمّد تجويع الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم منذ السابع من أكتوبر".

وشدد: " يجب على العالم كله أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".

وكان لابيد قد انتقد حكومة بنيامين نتنياهو بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو أفيتار دافيد في حالة صحية سيئة.

وقال لابيد، في منشور عبر منصة إكس، "على كل عضو في الحكومة أن يشاهد اليوم فيديو أفيتار قبل أن يذهب إلى النوم، وأن يحاول أن يغفو بينما يفكر في أفيتار وهو يحاول البقاء على قيد الحياة داخل النفق".

وكان الفيديو، الذي بثته كتائب القسام بـ3 لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، أظهر أفيتار في غرفة ضيقة وهو يعاني من ضعف جسدي شديد ووضوح عظامه نتيجة سوء التغذية.

وقالت حماس في الفيديو: "يأكلون مما نأكل".