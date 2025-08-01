وقام مايك هاكابي، وستيف وتكوف، مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، بزيارة إلى قطاع غزة، يوم الجمعة، بهدف تفقد مواقع توزيع المساعدات ورفع تقرير للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقب زيارته لأحد مواقع المساعدات في مدينة رفح، قال هاكابي إن الفلسطينيين يطلقون "بمودة" على مبنى مكون من ستة طوابق، وهو واحد من المباني القليلة المتبقية في المدينة، اسم "برج ترامب".

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "إنهم يحبون دونالد ترامب ويعتقدون أنه يساعدهم".

وأفادت"تلغراف" بأن التغريدة حُذفت بعد أقل من دقيقة من نشرها.

وقال ترامب، الخميس، إنه يريد التأكد من أن سكان قطاع غزة يحصلون على الطعام.

وفي تغريدة أخرى، أشاد هاكابي بمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا إنها وزعت "أكثر من 100 مليون" وجبة خلال شهرين.

وأضاف: "إن حماس تكره مؤسسة غزة الإنسانية لأنها توصل الغذاء للناس من دون أن يتم نهبه من قبلها".

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1300 شخص، من منتظري المساعدات، قتلوا منذ أواخر مايو في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.